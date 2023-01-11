Жители Боровска попросили губернатора приезжать почаще, чтобы в городе активнее чистили улицы

Ранее мы писали о рабочем визите Владислава Шапши в Боровский район. Сначала губернатор Калужской области посетил Балабаново, а затем отправился в Боровск.

Шапша не только поговорил с главой администрации Анжеликой Бодровой о дальнейших действиях по развитию города, но и проверил, как в Боровске обстоят дела с расчисткой снега.

Перед праздниками горожане много жаловались на плохую работу коммунальных служб, особенно в районе Текстильного переулка.

В комментариях жители города отметили, что перед приездом главы региона коммунальщики уж очень активно начали убираться и на главных улицах, и во дворах.

Боровчане попросили Владислава Шапшу почаще приезжать к ним в город, чтобы дороги всегда оставались чистыми, а также предложили ему прогуляться по другим проблемным улицам.

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