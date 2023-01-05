В Калужской области боровские водители массово пробивают колеса из-за ям

Как сообщил в среду, 4 января, информационный центр Боровского района (РИЦ), на днях сразу несколько автомобилистов пробили колёса в глубокой яме в райцентре на улице Урицкого.

- Владельцы автомобилей не раз обращались в различные ведомства с просьбой залатать опасный участок. Ведь глубокая яма ежедневно приводит к серьёзным авариям, - отметили в РИЦ.

Аналогичная ситуация сложилась и на улице Берникова. По словам жителей, из-за огромной ямы автомобилисты в массовом порядке пробивают колеса. Как прокомментировали в администрации Боровского района, с 1 января данная дорога перешла в ведение города - проблемную яму в срочном порядке засыпали.

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