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В Калужской области женщина с ВИЧ-инфекцией подделала документы, чтобы устроиться в детсад

Диана Коршикова
Опубликовано: 27.12.2022 10:37 0 282
В Калужской области женщина с ВИЧ-инфекцией подделала документы, чтобы устроиться в детсад

В Боровском районе будут судить женщину, которая обвиняется в поделке документа.

В мае этого года 43-летняя дама собиралась устроиться на работу, однако была серьёзная проблема с прохождение медосмотра – у нее была ВИЧ-инфекция. Женщина решила схитрить и попросила свою знакомую сдать анализ крови за нее. В итоге, ей был выдан сертификат об отсутствии данного заболевания.

После этого женщина обратилась в миграционный центр и получила патент на трудоустройство в один из детских садов региона.

Как сообщили в прокуратуре Калужской области во вторник, 27 декабря, сотрудники ведомства в ходе проверки выявили факт подмены анализов. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело. Сейчас оно уже направлено в суд. Злоумышленнице грозит до 2 лет лишения свободы.

 

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Диана Коршикова
Опубликовано: 27.12.2022 10:37 0 282
Тэги: боровск криминал общество
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