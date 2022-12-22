В Калужской области жители поддержали петицию за отставку мэра из-за плохой уборки снега

В этом году от жителей Боровска как никогда много поступает жалоб на плохую уборку города, в особенности людей раздражают сугробы и не вывезенный мусор.

В связи с этим один из местных жителей - Сергей Прокопенко – разместил в соцсетях онлайн-петицию для голосования за отстранение главы администрации Анжелики Бодровой от занимаемой должности. За сутки петиция быстро разлетелась в сети и набрала свыше 530 голосов, из которых более 370 – за отставку мэра.

В среду, 22 декабря, мужчина был вынужден архивировать и скрыть пост, так как к голосованию стали присоединяться боты. Тем не менее, результаты сохранены, а житель намерен продолжить опрос граждан уже в очной форме.

- То, что за один рабочий день проголосовало более 530 человек - уже весомый результат сплочения, консолидации общества и гражданского самосознания, - уверен боровчанин.

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