Глава района в Калужской области заявил, что чиновники сами должны брать лопаты и грести снег

На минувших выходных в Калужской области выпало огромное количество снега, поэтому тема уборки и ЖКХ в понедельник, 19 декабря, на многих планерках в муниципалитетах стала основной.

Из Боровского района, например, вообще поступило необычное предложение. Там глава района Анатолий Бельский заявил буквально следующее: «Если подрядчик не справляется, то чиновник сам берёт лопату и идёт снег грести».

Как сообщили в Районном информационном центре, такое заявление Бельский сделала сегодня, оценивая борьбу с последствиями непогоды нового подрядчика райцентра.

- Ничего нового я не увидел. За Боровск стыдно. В деревнях и то лучше почищено, - возмутился глава.

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