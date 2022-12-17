В Боровске расторгли контракт с подрядчиком из-за плохой уборки города

Жители Боровска в последнее время часто жаловались в соцсетях на плохую уборку города. В итоге, в пятницу, 16 декабря, власти приняли волевое решение: расторгнуть контракт с подрядчиком, выполняющим уборку в Боровске в течение года.

- Мы дали достаточно времени на то, чтобы наладить свою работу и выполнить обязательства, взятые перед нашим городом, - сказала глава администрации Анжелика Бодрова. - Очевидно, что опыт прошлой зимы учтен не был. Такое отношение к Боровску недопустимо.

Как сообщили в мэрии города, в тот же день на уборку вышла техника другой компании, которая ранее работала с вывозом несанкционированного мусора.

- Вся необходимая техника для расчистки и посыпке в наличии. Спецтранспорт на расчистку тротуаров уже привезен и уже отправлен на работу, - добавили в мэрии.

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