В Калужской области из-за забуксовавшей фуры автобус врезался в магазин
В четверг вечером, 15 декабря, в деревне Тимашово Боровского района произошло ДТП.
Водитель фуры «Вольво» выезжал со строительной базы, однако не учёл того, что на улице идет сильный снегопад. Из-за этого большегруз забуксовал.
В этот момент к нему приближался микроавтобус «Исузу» которые ехал из Обнинска в Боровск. Водитель автобуса, увидев препятствие, пытался притормозить, однако из-за скользкой дороги не успел остановиться и столкнулся с фурой.
В результате аварии автобус съехал с проезжей части и врезался в магазин у дороги. В итоге, одна пассажирка получила синяки и ушибы, но после осмотра медиками была отпущена домой.
Видео с места происшествия смотрите в телеграм-канале «Перископ Обнинска».
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!