В Калужской области из-за забуксовавшей фуры автобус врезался в магазин

В четверг вечером, 15 декабря, в деревне Тимашово Боровского района произошло ДТП.

Водитель фуры «Вольво» выезжал со строительной базы, однако не учёл того, что на улице идет сильный снегопад. Из-за этого большегруз забуксовал.

В этот момент к нему приближался микроавтобус «Исузу» которые ехал из Обнинска в Боровск. Водитель автобуса, увидев препятствие, пытался притормозить, однако из-за скользкой дороги не успел остановиться и столкнулся с фурой.

В результате аварии автобус съехал с проезжей части и врезался в магазин у дороги. В итоге, одна пассажирка получила синяки и ушибы, но после осмотра медиками была отпущена домой.

Видео с места происшествия смотрите в телеграм-канале «Перископ Обнинска».

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