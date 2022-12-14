В Калужской области в массовом ДТП с автобусом пострадал человек

В среду, 14 декабря, в утренний час пик в Боровском районе произошло ДТП.

На улице Коммунистической в результате аварии сложился «паровоз» из четырех транспортных средств: автобус «МАЗ», «Газель» и два автомобиля – «Лифан» и «Фольксваген».

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Калужской области, в результате массовой аварии пострадал один человек. На место прибыли спасатели, патруль ГИБДД и медики.

Из-за ДТП с утра боровчанам пришлось постоять в пробке.

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