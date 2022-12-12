Обнинск Калуга
Главная Новости Боровск
Мобилизация

Мошенники представились заводом в Калужской области и обманули клиентов на 10 миллионов

Диана Коршикова
Опубликовано: 12.12.2022 12:01 0 444
Мошенники представились заводом в Калужской области и обманули клиентов на 10 миллионов

В очень неприятную ситуацию попала крупная производственная компания из Боровского района. Кто-то от ее имени выставил счета, но продукцию так и не предоставил. 

О том, как работает новая мошенническая схема, нам рассказала юрист Олеся Антонова, представляющая интересы данного предприятия.

Некое ООО, которое никаким образом не связанно с реальным боровским производством, представляясь данным заводом, обзванивает потенциальных клиентов и предлагает им купить морские контейнеры. После этого выставляет счета. В них указывают контакты организации из Боровска, а вот банковские реквизиты ставят свои. В итоге, клиент перечисляет им деньги, а продукцию, разумеется, не получает. 

В результате, обманутые покупатели начинают массово звонить на реальный завод, кричать и требовать либо поставку товара, либо возврат средств. А на самом предприятии вообще об этом ни сном, ни духом. 

Ситуация стала настолько критической, что на главной странице своего сайта компания была вынуждена опубликовать обращение к клиентам, в котором сказано, что никакие морские контейнеры она не производит и не продает в принципе, а производит резиновые покрытия валов и гильз.  

По словам Олеси Антоновой, приблизительная сумма ущерба по одному только этому предприятию, согласно данным о поступивших претензиях потерпевших, составляет порядка 10 миллионов рублей. Но, как нам сообщила юрист, по ее данным, в подобную ситуацию сейчас попал и ряд других калужских компаний. Заведены уголовные дела. 

Пока же защитить себя от обмана можно лишь одним способом – элементарно погуглить! Зайти на официальный сайт предприятия, сравнить реквизиты, удостовериться в том, что вы заказываете товар у оригинального поставщика.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.

Диана Коршикова
Опубликовано: 12.12.2022 12:01 0 444
Тэги: боровск общество
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
Новости партнеров
Тайский массаж улучшит здоровье и раскроет чувствительность
Современные тенденции в сфере ритуальных услуг
Как исправить кредитную историю?

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

     

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru