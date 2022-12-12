Мошенники представились заводом в Калужской области и обманули клиентов на 10 миллионов

В очень неприятную ситуацию попала крупная производственная компания из Боровского района. Кто-то от ее имени выставил счета, но продукцию так и не предоставил.

О том, как работает новая мошенническая схема, нам рассказала юрист Олеся Антонова, представляющая интересы данного предприятия.

Некое ООО, которое никаким образом не связанно с реальным боровским производством, представляясь данным заводом, обзванивает потенциальных клиентов и предлагает им купить морские контейнеры. После этого выставляет счета. В них указывают контакты организации из Боровска, а вот банковские реквизиты ставят свои. В итоге, клиент перечисляет им деньги, а продукцию, разумеется, не получает.

В результате, обманутые покупатели начинают массово звонить на реальный завод, кричать и требовать либо поставку товара, либо возврат средств. А на самом предприятии вообще об этом ни сном, ни духом.

Ситуация стала настолько критической, что на главной странице своего сайта компания была вынуждена опубликовать обращение к клиентам, в котором сказано, что никакие морские контейнеры она не производит и не продает в принципе, а производит резиновые покрытия валов и гильз.

По словам Олеси Антоновой, приблизительная сумма ущерба по одному только этому предприятию, согласно данным о поступивших претензиях потерпевших, составляет порядка 10 миллионов рублей. Но, как нам сообщила юрист, по ее данным, в подобную ситуацию сейчас попал и ряд других калужских компаний. Заведены уголовные дела.

Пока же защитить себя от обмана можно лишь одним способом – элементарно погуглить! Зайти на официальный сайт предприятия, сравнить реквизиты, удостовериться в том, что вы заказываете товар у оригинального поставщика.

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