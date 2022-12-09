«Была холодная, как камень»: Житель Калужской области спас черепашку, найденную в снегу под елкой

Житель Калужской области Владимир Гордеев на своей странице в соцсети поделился удивительной историей.

Сегодня утром, 9 декабря, в городе Боровске на площади Ленина он нашел черепашку. Несчастное животное лежало под елкой в снегу, и было едва живым.

- Прошу отозваться тех, кто может взять её к себе домой! Очень жалко черепашку! Похоже что её бросили умирать, - написал мужчина. - Была в снегу, очень холодная, как камень. Привезли в тепло, она начала отогреваться и оказалась жива!

Черепашку накормили тертой морковкой и обложили полотенцами. Отогреться и прийтит в себя ей сейчас помогает прилегший рядом котик.

Мужчина просит подписчиков подсказать – как ухаживать за животным и куда черепашку можно пристроить. А еще призывает людей быть добрее к своим питомцам и не выбрасывать их вот так на улицу, да еще и на мороз.

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