Жительница Калужской области выдумала кражу денег, чтобы наказать мужа

Необычный криминальный инцидент недавно произошел в Боровском районе. Там женщина, заявившая о преступлении, сама стала фигурантом уголовного дела.

Данная дама распивала спиртное со своим супругом, но в какой-то момент между ними произошел конфликт. Женщина решила вызвать полицию, и, видимо для того, чтобы ее обращение выглядело более серьезным, она заявила полицейским, что у нее из квартиры пропали 300 тысяч рублей.

Дальнейшая проверка показала, что никакой кражи денег не было – заявительница просто выдумала эту историю.

Как сообщили во вторник, 6 декабря, в пресс-службе УМВД России по Калужской области, в отношении женщины возбуждено уголовное дело за заведомо ложный донос о совершении преступления.

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