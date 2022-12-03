В Калужской области лоб в лоб столкнулись две иномарки

Поздно вечером в пятницу, 2 декабря, на 399-м километре дороги А-108 в Боровском районе Калужской области произошла серьезная авария.

Водитель автомобиля «Рено» со стороны Балабаново ехал к Киевской трассе. Однако по какой-то причине мужчина неожиданно выехал на встречку и лоб в лоб врезался с автомобилем «Ниссан».

В результате столкновения обе машины разбросало по разным сторонам дороги. В результате ДТП пострадал предполагаемый виновник - водитель «Рено». Он получил множественные травмы и был доставлен в Боровскую районную больницу.

Водителю второй иномарки повезло больше - он отделался синяками и ушибами.

Видео с места происшествия можно посмотреть в телеграм-канале «Перископ Обниинска».

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.