В Калужской области «БМВ» улетела в сугроб после столкновения с грузовиком

В пятницу, 2 декабря, в Боровском районе произошло ДТП. На автодороге Куприно-Козельское, возле завода «Хаят», водитель грузовика «Вольво» при выезде со второстепенной дороги не пропустил автомобиль «БМВ», который ехал по главной.

Водитель грузовика в свою очередь уверяет - перед тем, как выехать на перекрёсток, он посмотрел по сторонам, но никого почему-то не увидел.

В результате аварии «БМВ» улетела в сугроб. Водитель иномарки ушиб руку и ударился головой, однако от госпитализации он отказался.

Видео с места происшествия можно посмотреть в телеграм-канале «Перископ Обнинска».

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