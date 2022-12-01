Житель Калужской области задолжал сыновьям почти 900 000 рублей по алиментам

Как сообщили в Информационном центре Боровского района в четверг, 1 декабря, местный житель так долго не платил по алиментам, что в итоге задолжал своим детям 885 тысяч рублей.

Все это время его 6-летний и 10-летний сыновья жили с опекуном и настоящего отца это никак не беспокоило. Свой родительский долг он не выполнял, от оплаты алиментов уклонялся, с судебными приставами на связь не выходил.

Ввиду того, что накопилась кругленькая сумма долга, горе-папашу объявили в розыск.

Приставам удалось узнать, где находится безответственный гражданин. Они ему объяснили, что если тот не выплатит полную сумму, то его ожидает лишение свободы. Предупреждение оказалось действенным и мужчина тут же нашел деньги, чтобы целиком погасить задолженность перед своими детьми.

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