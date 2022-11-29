Жительница Боровска получила звание «Мать-героиня»

На днях на Всероссийском форуме «Семья - основа государства, многодетная семья - оплот и сила государства» жительница Боровска получила нагрудный знак «Мать - героиня». Об этом сообщили во вторник, 29 ноября, в районной администрации.



Нина Гаранина удостоилась этого звания в номинации «Мать Героя». Ее сын Илья после школы пошел в Сызранское высшее военное авиационное училище лётчиков.



В 1995 году его отправили служить старшим летчиком-штурманом вертолета Ми-8. Через год молодой человек, выполняя спецзадание в Чечне, погиб во время полета на Ми-8МТ. Ему был всего 21 год.



За отвагу он был награжден орденом Мужества посмертно.

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