Жителей Калужской области предупредили о продаже поддельной красной икры

Боровский районный информационный центр во вторник, 29 ноября, со ссылкой на министерство конкурентной политики Калужской области, предупредил жителей о появлении фальсификата красной икры.

Дело в том, что в магазинах и на прилавках уличной торговли стала появляться красная икра сомнительного происхождения. В частности - красная лососевая зернистая икра, произведенная якобы в Сахалинской области компанией «Персей» и её правопреемником – компанией «Нави».

Как заявили в ведомстве, данные изготовители являются предприятиями-призраками: «Персей» обанкротился ещё семь лет назад, а «Нави» не функционирует с декабря 2017-го.

В связи с этим нельзя точно сказать, кто и где производит такую икру – маркировка товара недостоверна. Поэтому жителей Калужской области и Боровского района в частности предупреждают о том, что данная продукция может быть опасной для здоровья.

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