В Калужской области в честь Дня матери женщинам дали пострелять из винтовок

В городе Ермолино Боровского района в субботу, 26 ноября, в спортзале стадиона «Труд» впервые прошли соревнования по стрельбе из пневматической винтовки для женщин – состязание было приурочено ко Дню матери.

Проверить свои силы в стрельбе в этот день пришли более 30 представительниц прекрасного пола. Их группу поддержки составили мужья, дети и друзья.

- У некоторых дрожали руки, кто-то и вовсе не попал в мишень, но были и те, кто справился на отлично, - сообщили в Районном информационном центре.

По итогу соревнований самыми меткими стали Елена Шкромиду и Олеся Трошина – они получили призы за первое место. На втором — Кристина Полежаева, а бронзу между собой разделили Людмила Хоркина и Ольга Патройная.

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