В Калужской области на Киевской трассе «Тойота» столкнулась с «Рено»

В воскресенье утром, 27 ноября, на 95-м километре Киевской трассы в Боровском районе произошло ДТП.

Автомобиль «Тойота Камри» столкнулся с «Рено Меган», в результате аварии пострадал один человек. От удара у «Рено» буквально разворотило всю переднюю часть.

Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Калужской области, на место оперативно прибыли спасатели, а также патруль ГИБДД и сотрудники скорой помощи. В ликвидации последствий ДТП принимали участие девять человек и три единицы спецтехники

МЧС призывает водителей быть внимательными и соблюдать правила поведения на дороге.

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