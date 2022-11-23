Двое сотрудников полиции пострадали в ДТП в Калужской области

В понедельник, 21 ноября, в Боровском районе произошла авария.

Водитель «Фольксвагена» двигаясь по дороге А-108 выехал на встречку и столкнулся со служебным автомобилем «ВАЗ-2121», в котором находились двое сотрудников полиции – они в этот момент ехали на вызов. Полицейские получили травмы и были доставлены в больницу.

Как сообщили в среду, 23 ноября, в Следственном комитете Калужской области, в совершении преступления (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью) подозревается житель Московской области.

В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства этого ДТП, назначены необходимые экспертизы.

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