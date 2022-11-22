В Калужской области пьяный ворсинец наговорил главе ужастиков про собак

Глава администрации села Ворсино Калужской области Алексей Гераськин во вторник, 22 ноября, провел прием граждан.

В основном люди приходили к нему с вопросами ЖКХ, однако был среди них и один странный товарищ, который мало того, что пришел на прием к главе пьяным, так еще и полчаса рассказывал ему какие-то ужасные ужастики о собаках.

С его слов, в деревне Климкино наркоманы якобы отстрелили всех собак, а его псу – порезали шею.

- Из получасового разговора удалось выяснить, что на прошлой неделе кто-то приехал в деревню, транквилизаторами обездвижили животных и погрузили их в машину, - рассказал Гераськин. - Действительно, на прошлой неделе мы получили от жителей жалобу на большую стаю собак, вызвали службу отлова бесхозяйных собак, которые и выполнили свою задачу.

По его словам, животных вакцинируют, стерилизуют, а потом возвратят в место отлова.

На будущее глава администрации призвал жителей приходить на прием в трезвом уме, так как ему «очень сложно понять суть обращения пробираясь сквозь скачущие мысли».

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.