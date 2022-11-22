В Калужской области проводят проверку по факту смерти человека при пожаре

Как мы уже сообщали, рано утром во вторник, 22 ноября, в деревне Кабицыно произошло ЧП - при пожаре в частном деревянном доме было обнаружено тело неизвестного мужчины.

Как сообщили в Следственном комитете Калужской области, возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем.

- На месте происшествия произведен осмотр, назначено судебно-медицинское исследование, - добавили в ведомстве.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

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