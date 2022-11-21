В Калужской области трое человек пострадали в жуткой аварии

В понедельник, 21 ноября, в Боровском районе произошло страшное ДТП. Подробности сообщили в Главном управлении МЧС по Калужской области.



Около часа дня на 406 километре дороги «А-108» водитель автомобиля «Фольксваген» столкнулся с «Нивой».



Вследствие аварии двое мужчин и ребенок получили различные травмы. Их доставили в местную больницу.



- Призываю быть предельно осторожными за рулем, а также соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим на дорогах, - отреагировал на ситуацию министр здравоохранения Калужской области Константин Пахоменко. - Давайте заботиться о себе и об окружающих.

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