В Калужской области построят завод по производству контейнеров для ТБО

В среду, 16 ноября, губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил о том, что в Боровском районе к концу следующего года планируется строительство завода, на котором будут изготавливать контейнеры для твердых бытовых отходов разного объема и паллет.

- Еще один резидент заходит с инвестпроектом на боровскую площадку ОЭЗ «Калуга», - сообщил глава региона. - Компания «Клевер» планирует построить предприятие по выпуску пластмассовых изделий для промышленности, логистики и сельского хозяйства.

Свои планы компания планирует осуществить при поддержке крупного турецкого производителя пластмассовых изделий İco Plastik. Объем инвестиций составит порядка 530 миллионов рублей.

Как подчеркнул Владислав Шапша, за девять месяцев этого года объем инвестиций в основной капитал предварительно вырос на 10% по сравнению с 2021 годом и составил 80 миллиардов рублей.

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