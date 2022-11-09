Власти совхоза в Калужской области сами доделают освещение, с которым не справился подрядчик

Как сообщили во вторник, 8 ноября, в администрации совхоза «Боровский», власти своими силами будут доделывать работу по ремонту и восстановлению уличного освещения.

Дело в том, что контракт на выполнение этих работ ранее выиграл рязанский подрядчик, который решил, что вместо трёх месяцев ему на всё про всё хватит и трех недель. В итоге он не смог сделать и половины работы, в результате чего местным чиновникам пришлось заявить, что они сами все доделают.

- В первую очередь начнут заниматься освещением в посёлке Кантри, деревнях Кириллово и Бавыкино, далее точечно «реанимируют» фонари по Совхозу и Кабицыно, - заявили в администрации совхоза.

Что же касается недобросовестного подрядчика, то ему заплатят ровно столько на сколько он наработал и ни копейкой больше.

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