В Боровском районе открыли реконструированную дорогу

Завершились работы на участке дороги Московское большое кольцо – Куприно-Козельское. В субботу, 29 октября, прошла рабочая комиссия по приемке объекта.

Как сообщает минтранс Калужской области, автодорога в Боровском районе открыта для проезда автомобилей.



Работы начались в декабре 2021 года. Рабочие реконструировали участок дороги общей протяженностью 7,5 километров. Было установлено 7 локальных очистных сооружений, 2768 погонных метров шумозащитных экранов, 2934 погонных метров барьерного ограждения, 9 автобусных остановок.

Также дорожники обустроили 4 искусственные неровности и искусственное освещение на 4,7 километрах дороги. Была нанесена горизонтальная дорожная разметка термопластиком.

Видео реконструированной дороги можно посмотреть в нашем телеграм-канале.

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