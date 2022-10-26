На Киевском шоссе в районе Ворсино устанавливают отбойники

Как сообщил нам наш подписчик в среду, 26 октября, на Киевском шоссе в Боровском районе (на территории Ворсино) в данный момент ведутся дорожные работы – специалисты устанавливают отбойники.

На части дороги новые ограждения уже появились. В связи с работами, сейчас перекрыты по одной полосе в обе стороны трассы.

- Пока больших пробок нет, но в часы пик движение будет затруднено, - предполагает водитель.

Несмотря на временные неудобства, автомобилисты и пассажиры рады тому, что Киевская трасса становится безопаснее.

Видео с проведением дорожных работ смотрите в телеграм-канале «Перископ Обнинска».

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