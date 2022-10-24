Житель Калужской области выплатил огромный долг по алиментам, чтобы выехать за границу

В течение долгих лет житель Боровского района упорно скрывался от приставов и отказывался платить алименты своей малолетней дочери, которая проживала отдельно с мамой.

Мужчина уклонялся от своих родительских обязанностей, в связи с чем находился в исполнительном розыске. Тем временем сумма долго росла и достигла 834 тысяч рублей.

Приставы долго пытались его разыскать, но совершенно неожиданно пару недель назад он сам явился к ним и заявил, что ему нужно срочно погасить долг. Но, этот широкий жест был сделан не из-за того, что в нем проснулись отцовские чувства, а потому, что гражданину срочно понадобилось выехать за границу, а с таким долгом его бы просто не выпустили.

Как сообщили в пресс-службе УФССП России по Калужской области в понедельник, 24 октября, в тот же день горе-отец перевел на депозитный счёт отделения около 662 тысяч рублей и еще 172 тысячи передал лично в руки своей бывшей супруге под расписку.

Задолженность по алиментам была погашена, ограничение на выезд с мужчины сняли.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.