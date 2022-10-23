В Боровске нашлась живой пропавшая в лесу женщина
Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» в субботу, 22 октября, сообщил, что в Боровске нашли живой 63-летнюю женщину, которая пропала накануне.
Как мы уже рассказывали, пенсионерка ушла в лес и не вернулась.
На улице ей пришлось провести почти всю ночь, сообщили местные жители.
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