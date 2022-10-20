В Боровске вынесли приговор семейной паре, организовавшей сбыт наркотиков

Необычный формат для семейного бизнеса выбрала супружеская пара из Боровского района.

41-летний мужчина и его 38-летняя жена наладили бизнес по сбыту наркотиков на территории Калужской, Брянской и Воронежской областях. Получив оптовую партию запрещенных веществ, которая была расфасована на дозы разных размеров, супруги собирались сделать закладки,, но были задержаны полицейскими.

В ходе обыска в их семейном гнездышке сотрудники правоохранительных органов изъяли свыше 89 полиэтиленовых пакетов с наркотиками массой более 125 граммов. В отношении супружеской пары были возбуждены уголовные дела.

Как сообщили в четверг, 20 октября, в прокуратуре Калужской области, суд приговорил мужчину к семи годам исправительной колонии строгого режима. А вот его возлюбленная отправится в колонию общего режима на шесть лет.

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