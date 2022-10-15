Жительница Боровского района перевела мошенникам 400 тысяч рублей

В Боровском районе местная жительница стала очередной жертвой телефонных мошенников. В субботу, 15 октября, об этом сообщили в управлении МВД по Калужской области.

Женщине позвонил человек, который представился сотрудником банка. Он рассказал, что на клиентку кто-то пытается оформить кредит. Чтобы не допустить этого, жительнице Боровского района сказали самой оформить кредит и перевести деньги на резервный счет.

Лишь переведя 400 тысяч рублей, женщина поняла, что ее обманули.

Возбуждено уголовное дело.

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