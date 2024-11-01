В Балабаново вынесли приговор мужчине, напавшему на детей

Он наказан тремя годами принудительных работ, сообщили 1 ноября в управлении Следственного комитета по Калужской области.

В марте мужчина подошел на улице к двум детям и потянул одного из них за руку. Прохожие увидели это, и мужчина убежал.

Но в тот же день он зашел в подъезд за двумя девочками и столкнул их лбами. У одной из пострадавших были легкие травмы.

Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что мужчина украл товары в пункте выдачи заказов.

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