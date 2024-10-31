Калужский школьник поднял 207,5 килограмма
Девятиклассник из Балабаново Никита Левашов установил мировой рекорд на чемпионате мира по пауэрлифтингу в Кыргызстане.
В своей категории он показал лучший в мире результат в становой тяге.
Тренирует Никиту Сергей Перевалов.
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