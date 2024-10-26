В Балабаново ремонт крыш закончат под Новый год

Работы проводятся Фондом капремонта Калужской области.

Крыши ремонтируют на улицах 1 Мая, 4, Лесной, 5 и Коммунальной, 1.

Там заменят кровлю, водосточные системы, а также поставят козырьки над входами в подъезды.

- На выполнение контрактных обязательств отводится 60 дней, сообщили 25 октября в администрации Балабаново.

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