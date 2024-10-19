Из загоревшейся в Балабаново квартиры спасли 10 человек

Среди них было двое детей.

Людей вытащили из огня с помощью спасательных устройств.

Также по лестничным маршам было эвакуировано 15 человек.

Об этом 19 октября сообщили в МЧС. Судя по фото, квартира полостью выгорела.

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