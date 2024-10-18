В Балабаново положили новый асфальт в тоннеле

Работы велись в течение двух последних ночей, сообщили утром 18 октября в администрации города.

Движение в тоннеле временно перекрывалось.

- Желаем всем автомобилистам счастливого пути! Да, не забудьте поделиться с нами своим мнением о выполненной работе, - прокомментировали в администрации.

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