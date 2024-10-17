В Балабаново из-за аварии отключили воду
Проблемы возникли в четверг, 17 октября.
- На центральном входе системы водоснабжения города произошла авария, - заявили в администрации города. - В связи с этим водоснабжение в городе будет прекращено.
Сроки устранения аварии на данный момент не называются.
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