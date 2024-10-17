В Балабаново из-за аварии отключили воду

Проблемы возникли в четверг, 17 октября.

- На центральном входе системы водоснабжения города произошла авария, - заявили в администрации города. - В связи с этим водоснабжение в городе будет прекращено.

Сроки устранения аварии на данный момент не называются.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.