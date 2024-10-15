В Балабаново выбрасывают в канализацию флаконы, тряпки и часы

Система засорилась на улице Южной, сообщили 15 октября в администрации города.

- Не бросайте в унитаз пищевые отходы, влажные салфетки, ватные палочки, презервативы, прокладки, подгузники, тампоны, медицинские маски, одноразовые перчатки, марлевые повязки, бинты, вату, флаконы от лекарств, тряпки для мытья полов, наполнитель для домашних животных, наручные часы, детские игрушки и даже монетки, - обратились к жителям города чиновники. - Это, среди прочего бытового хлама, сегодня выудили сотрудники водоканала из канализационной сети на улице Южная.

Такие отходы балабановцев просят бросать в мусорное ведро.

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