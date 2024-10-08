В Балабаново закроют для машин тоннель под железной дорогой

Он станет полностью пешеходным, а автомобили начнут ездить по эстакаде.

Сейчас «Автодор» переносит инженерные сети с обеих сторон тоннеля перед началом строительства, сообщили 8 октября в администрации города.

Сроки строительства эстакады пока не называются.

В то же время до конца октября в тоннеле положат новый асфальт. Для этого дорогу также будут перекрывать по ночам, но даты еще не названы.

Планируемая эстакада.

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