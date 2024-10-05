69-летний водитель пострадал в столкновении двух грузовиков в Калужской области

В полиции сообщили подробности о ДТП, которое произошло днем 4 октября на трассе М3 «Украина» рядом с Балабаново.

По предварительным данным, 69-летний мужчина за рулем «Мана» ехал в сторону Калуги, не соблюдал дистанцию и врезался в попутный «Шахман».

В больницу с травмами попал сам предполагаемый виновник аварии. Спасателям пришлось вырезать его из покорёженной кабины.

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