69-летний водитель пострадал в столкновении двух грузовиков в Калужской области
В полиции сообщили подробности о ДТП, которое произошло днем 4 октября на трассе М3 «Украина» рядом с Балабаново.
По предварительным данным, 69-летний мужчина за рулем «Мана» ехал в сторону Калуги, не соблюдал дистанцию и врезался в попутный «Шахман».
В больницу с травмами попал сам предполагаемый виновник аварии. Спасателям пришлось вырезать его из покорёженной кабины.
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