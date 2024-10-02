В Балабаново здание дымится уже восемь дней

Первое сообщение о пожаре на улице Дзержинского поступило на прошлой неделе.

Спасатели ликвидировали возгорание, но потом заброшенное здание дымилось еще много раз.

- Осмотр тлеющего здания пожарными и сотрудниками администрации города показал, что горит утеплитель, который замурован в стенах, добраться до которого можно лишь, если снести кирпичную постройку, - прокомментировали ситуацию 2 октября в администрации города. - Но этого делать нельзя, потому что эта территория вместе с имеющимися здесь зданиями принадлежит министерству обороны.

Там пояснили, что проблемой занялась также прокуратура.

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