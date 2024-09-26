Жителям Балабаново поменяют окна из-за ремонта дороги

Это предусмотрено проектом реконструкции Киевской трассы, рассказали 25 сентября в администрации города.

За счёт дорожников пластиковые окна могут установить в домах 2, 3, 6, 9 и 10 на улице Московской.

Замглавы администрации Балабаново Александр Козлов сообщил, что власти пытаются получить разъяснения от официальных лиц «Автодора» по данному вопросу.

Также вдоль домов должны поставить шумозащитные экраны.

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