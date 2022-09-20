Бобры-диверсанты вмешались в благоустройство берега реки в Балабанове

Жители города Балабаново в эти дни заняты обсуждением проекта Дивного берега вдоль реки Страдаловки.

За последнее время эта территория заметно преобразилась и стала любимым местом для отдыха горожан. Поэтому власти решили на этом не останавливаться и объявили сбор предложений по общегородскому проекту для дальнейшего благоустройства этой территории.

Но, как оказалось, спрашивать мнение нужно было не только у людей, но и у представителей местной фауны. Так, например, пока балабановцы обсуждали проект будущего моста, к делу подключились бобры-диверсанты! Как сообщили в администрации города в понедельник, 19 сентября, зубастые зверушки основательно погрызли одно из деревьев, чтобы организовать себе переправу.

Жители шутят и призывают пригласить к онлайн-голосованию всю лесную живность, а бобров нанять в качестве подрядчиков для работ по дереву.

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