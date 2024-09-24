У пьяного водителя арестовали «Ладу»
Житель Боровского района лишился автомобиля ВАЗ 21099, сообщили 24 сентября в прокуратуре Калужской области.
Он сел за руль в нетрезвом виде и попался инспекторам.
Ранее этот автомобилист уже ездил пьяным.
Сейчас ведётся расследование уголовного дела. Виновнику грозит до двух лет лишения свободы с конфискацией машины.
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