У пьяного водителя арестовали «Ладу»

Житель Боровского района лишился автомобиля ВАЗ 21099, сообщили 24 сентября в прокуратуре Калужской области.

Он сел за руль в нетрезвом виде и попался инспекторам.

Ранее этот автомобилист уже ездил пьяным.

Сейчас ведётся расследование уголовного дела. Виновнику грозит до двух лет лишения свободы с конфискацией машины.

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