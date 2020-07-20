Схема движения изменится на трассе М3 «Украина» в Балабаново
Дорожники завершают работы на левой стороне моста через Истью.
В воскресенье, 21 июля, с 5:00 закроют две другие полосы со стороны Москвы.
Для проезда в каждую сторону останется по одной полосе, сообщили в «Автодоре».
Полностью завершить ремонт моста обещают в начале августа.
Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!