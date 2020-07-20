Схема движения изменится на трассе М3 «Украина» в Балабаново

Дорожники завершают работы на левой стороне моста через Истью.

В воскресенье, 21 июля, с 5:00 закроют две другие полосы со стороны Москвы.

Для проезда в каждую сторону останется по одной полосе, сообщили в «Автодоре».

Полностью завершить ремонт моста обещают в начале августа.

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