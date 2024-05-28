Три торговых киоска сгорели в Балабаново
Подробности о происшествии сообщили в МЧС.
Как мы уже рассказывали, пожар произошел около 5 утра во вторник, 28 мая.
Горели три павильона на улице 50 лет Октября.
- Имущество было уничтожено и закопчено продуктами горения по всей площади, - рассказали в МЧС. - Огнеборцам удалось спасти десять павильонов и имущество предпринимателей.
Пожар был ликвидирован за 10 минут. Причины происшествия устанавливаются.
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