Три торговых киоска сгорели в Балабаново

Подробности о происшествии сообщили в МЧС.

Как мы уже рассказывали, пожар произошел около 5 утра во вторник, 28 мая.

Горели три павильона на улице 50 лет Октября.

- Имущество было уничтожено и закопчено продуктами горения по всей площади, - рассказали в МЧС. - Огнеборцам удалось спасти десять павильонов и имущество предпринимателей.

Пожар был ликвидирован за 10 минут. Причины происшествия устанавливаются.

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