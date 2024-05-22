25-летнего велосипедиста сбили в Балабаново
Авария произошла вечером во вторник, 21 мая, на улице Дзержинского.
По данным полиции, 21-летний водитель «УАЗа Патриота» поворачивал направо и не пропустил попутного велосипедиста.
С травмами пострадавшего госпитализировали в районную больницу.
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