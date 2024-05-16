В Балабаново пропал 30-летний мужчина
Последний раз Дмитрия Воронина видели 9 мая, сообщили в четверг в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт Калуга».
Пока нет информации, где может находиться мужчина.
Рост пропавшего – 173 сантиметра. На нем была черная куртка, синие джинсы и черные кроссовки.
Любую информацию о мужчине можно сообщить по телефонам 112 или 88007005452.
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