Ледовую арену в Балабаново откроют 1 июня
Именно в этот день год назад началось ее строительство.
- Думаю, весьма символично будет в эту же дату, в День защиты детей, официально и полностью открыть арену, - рассказал 24 апреля глава администрации Боровского района Николай Калиничев.
По его словам, ледовая арена построена, лёд залит, остались последние штрихи: расставить мебель и смахнуть строительную пыль.
Также ведется благоустройство территории.
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