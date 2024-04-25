Ледовую арену в Балабаново откроют 1 июня

Именно в этот день год назад началось ее строительство.

- Думаю, весьма символично будет в эту же дату, в День защиты детей, официально и полностью открыть арену, - рассказал 24 апреля глава администрации Боровского района Николай Калиничев.

По его словам, ледовая арена построена, лёд залит, остались последние штрихи: расставить мебель и смахнуть строительную пыль.

Также ведется благоустройство территории.

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