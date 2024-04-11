Массовую гибель рыбы зафиксировали в Балабаново

Берега реки Страдаловки усеяны дохлыми толстолобиками, подлещиками и окунями, сообщили 11 апреля в администрации города.

Утром в четверг территорию прибрежной зоны осмотрели прокурор Боровского района Хамид Костоев, специалист районного экологического центра Владимир Цветков и заместитель главы администрации Александр Козлов.

По мнению Цветкова, причиной мора рыбы могут быть стоки из канализационной насосной станции в Олимпийской деревне.

- В свое время эта КНС была предназначена для обслуживания небольшого количества жилых домов, а теперь там их число значительно увеличилось, причем это и многоэтажные дома, - прокомментировали в администрации. - Станция явно не справляется, стоки попадают на рельеф и далее в Страдаловку.

Вторая версия - вредные вещества попадают в реку из обнинской промзоны.

В пятницу в Балабаново приедут представители министерства природных ресурсов и экологии Калужской области.

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