Задерживаются поезда из Калужской области в Москву
Эту проблему утром во вторник, 9 апреля, прокомментировали в администрации Балабаново.
- Ситуация связана с проблемами на перегоне в Шемякино, - говорится в официальном комментарии.
Ранее сообщалось, что некоторые электрички опаздывают на 30-40 минут.
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