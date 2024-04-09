Задерживаются поезда из Калужской области в Москву

Эту проблему утром во вторник, 9 апреля, прокомментировали в администрации Балабаново.

- Ситуация связана с проблемами на перегоне в Шемякино, - говорится в официальном комментарии.

Ранее сообщалось, что некоторые электрички опаздывают на 30-40 минут.

Самые важные новости Обнинска и севера Калужской области в телеграм-канале "Перископ". Оперативно, интересно, объективно: @obninsk2you.